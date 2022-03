Divulgação do leilão beneficiente organizado pelo Espaço de Artes Miguel Salles para ajudar famílias desabrigadas pelas fortes chuvas que assolaram Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Ontem, terça-feira, a tragédia completou um mês - Foto: Divulgação / Espaço de Artes Miguel Salles

O leilão será realizado totalmente online, nesta quinta-feira (17), às 20h. Serão, ao todo, 120 itens leiloados. Os interessados em ajudar a causa, irão encontrar de obras de arte, jóias, artigos de moda até serviços e a possibilidade de usufruírem de experiências inesquecíveis, como a de desfrutar de um jantar no luxuoso Restaurante Palaphita nos Jardins, localizado em Cascais, Portugal.



Rio - O Espaço de Artes Miguel Salles anunciou em seu site oficial, nesta quarta-feira (16), que realizará um leilão beneficente no qual 100% do valor arrecadado será repassado às famílias vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, na Região Serrana, no mês passado. Nesta terça-feira (15), a tragédia que deixou mais de 230 mortos completou um mês.

O leilão será realizado totalmente online, nesta quinta-feira (17), às 20h. Serão, ao todo, 120 itens leiloados. Os interessados em ajudar a causa, irão encontrar de obras de arte, jóias, artigos de moda até serviços e a possibilidade de usufruírem de experiências inesquecíveis, como a de desfrutar de um jantar no luxuoso Restaurante Palaphita nos Jardins, localizado em Cascais, Portugal.

Para conferir a lista completa de produtos e serviços ofertados, basta entrar no site do leilão: www.miguelsalles.com.br

Questão de humanidade

O arquiteto Jimmy Bastian Pinto, que é um dos organizadores do leilão, movimentou um grupo de amigos e demais representantes da alta sociedade carioca, artistas e empresários a participarem e colaborarem com a causa. "Eu não tinha como ficar quieto depois de ver todas aquelas imagens divulgadas pela imprensa mostrando as pessoas sofrendo, sendo arrastadas pelas águas, perdendo tudo (...) Sem casa, teto, sem nada tendo que se reconstruir. É uma questão de humanidade de amor ao próximo". Jimmy recorda que entre os diversos segmentos que conseguiu mobilizar e para ajudar no leilão beneficente, constam peças de moda, design, e serviços de restaurantes, hotelaria, clínicas de estética e outras.

O arquiteto ressaltou ainda que estão disponíveis 120 lotes, com lances a partir de R$ 10, com possibilidades para todos os gostos, bolsos e preferências. "O mais importante é isso, que sabemos todos que já ajudaram até aqui colaborando, divulgando e as pessoas que já podem dar seus lances desde já no site da plataforma de leilões, estarão ajudando e muito a todas essas pessoas que perderam tudo naquela tragédia", pontua Bastian.



Serviço - Leilão por Petrópolis