Agentes de vigilÂncia em saúde da SMS-Rio, visitaram nesta quarta-feira (16) a imóveis nos bairros da Saúde, no Centro e na Maré, na Zona Norte, orientando moradores no combate às arboviroses - Foto: Divulgação / Fábio Motta - SMS-Rio

Publicado 16/03/2022 19:08 | Atualizado 16/03/2022 19:09

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) realizou, nesta quarta-feira (15), nos bairros da Saúde, no Centro e na Maré, na Zona Norte do Rio, ações de combate às arboviroses (dengue, zika e chikungunya).

Foram realizadas nos dois bairros 1.486 visitas em imóveis e logradouros para buscar e eliminar possíveis focos do mosquito, fazendo a remoção de materiais que poderiam servir de criadouros do inseto. Também teve vacinação contra a covid-19, atividades do Programa Academia Carioca e estandes educativos com materiais de apoio para tirar dúvidas da população sobre os cuidados necessários para evitar a presença do Aedes aegypti. Ao todo, 300 profissionais participaram das atividades.

Os agentes da SMS-Rio foram auxiliados nas ações de hoje pelas subprefeituras do Centro e da Zona Norte, e também por equipes do Serviço de Controle de Vetores da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb), tirando dúvidas da população com materiais explicativos sobre roedores e caramujos e outros vetores.

A SMS-Rio reforça que “desde o início do ano, as equipes de vigilância ambiental em saúde já realizaram cerca de 1,5 milhão de visitas em imóveis, e eliminaram mais de 200 mil criadouros de mosquitos”. A pasta informa que seguirá realizando outras mobilizações semelhantes em diferentes regiões da cidade e que estão programadas para os próximos dias para acontecerem nos próximos dias, outras mobilizações semelhantes na Praça Seca, na Tijuca e em Sepetiba.