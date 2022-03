Policiais apreendem drogas no Jacarezinho, Zona Norte do Rio | Rio de Janeiro | O Dia

Grande quantidade de drogas foi apreendida por equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC) - Reprodução / Redes sociais

Grande quantidade de drogas foi apreendida por equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC)Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/03/2022 18:55

Rio - Policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam drogas no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (16). Os agentes realizavam patrulhamento na região quando perceberam uma diferença no comportamento dos cães Django e Charlie.

No local, foram encontrados nove tabletes e 85 trouxinhas de maconha, cinco sacos de pó branco, quatro bases de rádios e três rádios comunicadores. Não houve presos e a ocorrência foi encaminhada à 25ª DP (Engenho Novo).