Projeto Esporte Presente, lançado pelo governo do Rio no último dia 10 de março, já conta com 800 inscritos nas comunidades do Jacarezinho e Muzema - Foto: Divulgação / Governo do Rio

Projeto Esporte Presente, lançado pelo governo do Rio no último dia 10 de março, já conta com 800 inscritos nas comunidades do Jacarezinho e Muzema Foto: Divulgação / Governo do Rio

Publicado 16/03/2022 17:02

Rio - Lançado pelo Governo do Estado na última quinta-feira (10/03), o Projeto Esporte Presente já atingiu a marca de 726 alunos cadastrados somente no Jacarezinho, na Zona Norte, enquanto a Muzema, na Zona Oeste, já conta com 119 inscritos. Essas comunidades possuem 4 e 2 núcleos esportivos, respectivamente, e em cada um deles há professores qualificados para as atividades oferecidas.

Nessas comunidades os núcleos fazem parte do Programa Cidade Integrada e oferecem aulas de ginástica funcional, zumba, futebol, artes marciais e capoeira.

Todos os materiais esportivos utilizados durante as aulas foram oferecidos gratuitamente. As atividades são oferecidas para crianças, jovens, adolescentes e pessoas de terceira idade.

Para participar das atividades, o aluno ou responsável deverá efetuar o cadastro no núcleo de sua região. Todo o acompanhamento é feito pelo aplicativo Tec Sports, onde é possível levantar os dados das atividades e rendimento em tempo real.

O projeto

O Esporte Presente é fruto de uma parceria entre a Fundação Ceperj e a Suderj que visa levar esporte e saúde à população através de aulas de diversas modalidades, o projeto já tem cadastrados 900 núcleos espalhados por diversas comunidades do estado do Rio. E cerca de mais de 11 mil alunos atendidos.