Operação realizada na Baixada Fluminense nesta quarta(16) visa intimidar quadrilhas de roubo e interceptação de celulares - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 16/03/2022 16:19

Rio - Nesta quarta-feira (16), o Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) deu início a Operação Captura IV, que visa prender ladrões e receptadores de telefone celulares. Até o momento, 27 pessoas foram presas.

A Polícia Civil a iniciativa do DGPB “que vidas sejam postas em risco para que bandidos possam alimentar uma cadeia criminosa”. E evitar que mesmo que sem saber, as pessoas possam comprar um produto roubado e cometam o crime de receptação, com pena de até oito anos de reclusão”.

A Civil alerta dizendo que quem compra um celular sem nota fiscal ou de origem duvidosa está, indiretamente, contribuindo para o incentivo de diversos crimes graves, como roubo, furto, latrocínio e homicídios.

Participam da operação, agentes das delegacias da 48ª DP (Seropédica), 50ª DP (Itaguaí), 51ª DP (Paracambi), 52ª DP (Nova Iguaçu), 53ª DP (Mesquita), 54ª DP (Belford Roxo), 55ª DP (Queimados), 56ª DP (Comendador Soares), 57ª DP (Nilópolis), 58ª DP (Posse), 59ª DP (Duque de Caxias), 60ª DP (Campos Elíseos), 61ª DP (Xerém), 62ª DP (Imbariê), 63ª DP (Japeri), 64ª DP (Vilar dos Teles), 65ª DP (Magé), 66ª DP (Piabetá) e 67ª DP (Guapimirim).