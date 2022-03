MPRJ realiza operação de busca e apreensão em Quissamã - Reprodução Internet

MPRJ realiza operação de busca e apreensão em QuissamãReprodução Internet

Publicado 16/03/2022 15:21

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou a 'Operação Dama de Espadas', nesta quarta-feira, em Quissamã, no Norte Fluminense. Segundo o órgão, o objetivo foi apreender documentos e objetos que possam ajudar nas investigações de possível corrupção envolvendo o setor de saúde pública do município.

Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na casa da prefeita Fátima Pacheco. Em nota, a Prefeitura informou "que prestou todos os esclarecimentos, forneceu o material solicitado pelas autoridades, e coloca todas as unidades administrativas à disposição para prestar informações que venham a ser solicitadas".

De acordo com o MPRJ, as diligências acontecem em vários endereços envolvidos nas investigações da atribuição do Procurador-Geral de Justiça, conduzidas pela Assessoria de Atribuição Originária Criminal (AAOCRIM), vinculada à Subprocuradoria-Geral de Assuntos Criminais (Subcrim). A operação tem apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) e da Coordenadoria de Investigações de Agentes com Foro da Polícia Civil (CIAF).

O MPRJ informou que outros detalhes da operação, incluindo o nome das pessoas envolvidas, não poderão ser divulgados, porque as investigações ocorrem em sigilo.