Ex-PM desfilou como musa da Banda da BarraReprodução Instagram

Publicado 16/03/2022 14:17

Rio - O advogado da ex-PM Andressa Christine Medeiros dos Santos, Fabio Tobias, vai recorrer da decisão que expulsou sua cliente da corporação, no último dia 12. A defesa deve ir à Justiça Comum para tentar reaver a posição da ex-cabo. Ela foi expulsa da corporação acusada de manter uma agenda de atividades sociais e malhação mesmo estando de licença para tratamento de saúde.

De acordo com o advogado da ex-PM, Andressa tinha respaldo médico para praticar as atividades físicas que fazia e também para desfilar durante o carnaval. Tobias diz que o processo foi marcado por uma aparente "perseguição" contra a ex-cabo, uma vez que ela foi alvo de uma denúncia anônima remetida à Corregedoria da corporação.

"Foi um processo eivado de vícios, do início ao fim. Na Comissão de Revisão Disciplinar (CRD), vencemos por 3 a 0, com todos os oficiais julgadores concordando com a Andressa. Ela tinha respaldo médico, tanto de profissionais civis quanto da própria PM, para fazer atividades físicas e até para desfilar", disse Fábio Tobias, em entrevista ao jornal Extra.

Andressa foi baleada no pé esquerdo em julho de 2018, em uma tentativa de assalto, quando se encaminhava para o trabalho. O ferimento não foi considerado um ato de serviço. Ainda assim, à época, ela foi afastada de suas funções por conta do ferimento. Cerca de um mês após o incidente, ela teria publicado fotos durante um treino na academia.

No período em que esteve afastada, ela também teria desfilado na festa de carnaval "Feijoada de Coroação da Rainha e Encontro da Banda Amigos da Barra". Os atos, segundo boletim interno que trata da expulsão, configuram a conduta de Andressa, que tem 33 anos e dez de PM, como "transgressão disciplinar de natureza grave". O documento ainda fala em "má fé e deslealdade à administração militar estadual".

Em postagem no instagram, nesta segunda-feira, Andressa postou uma foto comemorando o aniversário de 33 anos. "A liberdade de poder, aos 33, ser quem eu sou. Isso não tem preço, contracheque nenhum paga. Aos meus perseguidores, printem, printem mais. Quero ver meu rosto brilhando por toda parte e seja muito bem-vindo 33", compartilhou.