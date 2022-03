A equipe da Subsecretaria também fará atendimentos para isenção de taxas cartoriais na emissão de segunda via de documentação - Redes Sociais / Reprodução

Publicado 16/03/2022 14:33

Rio - A Casa Mãe, na Ilha de Paquetá, receberá, nesta sexta-feira (18), uma roda de conversa com foco no enfrentamento à violência contra a mulher. O evento em celebração ao mês da mulher, que acontecerá às 13 horas, será realizado através da parceria entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Política para Mulheres, com o projeto Conexão Mulheres.



“Além do debate sobre o tema, ações como essa são uma importante oportunidade de aproximar as mulheres da rede de acolhimento às vítimas de violência que podem ajudar a todas”, diz a subsecretária de Políticas para Mulheres, Glória Heloiza.



Ela ressalta que o evento vai contar com uma equipe de atendimento psicológico, de assistência social e de jurídico da Subsecretaria de Política para Mulheres focada em atender vítimas de violência. Além disso, também terão atendimentos para isenção de taxas cartoriais na emissão de segunda via de documentação.