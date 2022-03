Mulher morre após ser esfaqueada na Zona Oeste do Rio - Reprodução Google Street View

Mulher morre após ser esfaqueada na Zona Oeste do RioReprodução Google Street View

Publicado 17/03/2022 08:01 | Atualizado 17/03/2022 08:20

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser esfaqueada na Rua Cândido Benício, no bairro do Tanque, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) receberam um chamado para verificar o crime e disse que no local indicado, encontraram uma pessoa apresentando ferimento provocado por arma branca, já sem vida, e isolaram o local.

Em seguida, os PMs fizeram buscas na região e encontraram o acusado e a faca usada no crime, na estação de BRT do Tanque. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido para a especializada, onde foi preso e autuado em flagrante pelo crime.

