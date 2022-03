Gabriel Barbosa, de 34 anos, é perseguido por agressor na calçada da Rua Conde de Bonfim, na Tijuca - Divulgação

Gabriel Barbosa, de 34 anos, é perseguido por agressor na calçada da Rua Conde de Bonfim, na TijucaDivulgação

Publicado 15/03/2022 18:39 | Atualizado 15/03/2022 18:43

Rio - Imagens de segurança obtidas por investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) mostram ataque a faca brutal sofrido por um engenheiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio, assassinado na última sexta-feira (11). De acordo com a especializada, o vídeo mostra o momento em que Gabriel Barbosa Leite, de 34 anos, é perseguido e atingido, primeiro pelas costas, na Rua Conde de Bonfim. Em seguida, a vítima cai no chão e o agressor a golpeia várias vezes. O autor do crime é procurado.



No registro, que traz a imagem de duas câmeras, é possível ver o momento em que Gabriel é seguido por um homem de roupas pretas e com mochila. O suspeito parece acelerar o passo em direção ao engenheiro e, ao o alcançar, desfere o primeiro golpe em suas costas.



Nesse momento, os dois saem do quadro e, uma segunda câmera, mostra Gabriel com os braços pra cima e com a camisa ensanguentada. Já bastante ferido, ele caminha para trás e tenta fugir, mas acaba tropeçando e cai. O agressor, então, se aproxima e o golpeia outras vezes.



Segundo o inquérito policial, Gabriel desceu do seu apartamento para comprar cigarros na esquina da rua onde vive com seus pais. O crime aconteceu durante a madrugada de sexta-feira, por volta das 1h da manhã.



Segundo o delegado Cassiano Cortes, titular da DHC, a dinâmica afasta a possibilidade de de roubo, porque o criminoso o atinge já pelas costas.

Confira o vídeo (Cenas Fortes):



Câmera de segurança flagra momento em que agressor se aproxima de engenheiro e o esfaqueia pelas costas. Crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira, na Tijuca. Polícia busca autor. #ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/1rDyzvbfc0 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 15, 2022

Onda de violência



Os moradores da Tijuca e região têm sofrido com uma onda recente de violência no bairro. Na última quinta-feira (11), dois criminosos foram mortos por PMs enquanto tentavam roubar taxista na Rua Mariz e Barros, no Maracanã, bairro vizinho à Tijuca.



No mesmo dia, um grupo de criminosos armados roubou uma joalheria no Shopping Tijuca. Os bandidos dispararam para o alto na saída, o que provocou correria. As lojas fecharam as portas. Os moradores da Tijuca e região têm sofrido com uma onda recente de violência no bairro. Na última quinta-feira (11), dois criminosos foram mortos por PMs enquanto tentavam roubar taxista na Rua Mariz e Barros, no Maracanã, bairro vizinho à Tijuca.No mesmo dia, um grupo de criminosos armados roubou uma joalheria no Shopping Tijuca. Os bandidos dispararam para o alto na saída, o que provocou correria. As lojas fecharam as portas.