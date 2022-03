Portal dos Procurados divulgou nesta terça-feira (15), cartaz onde pede que tenha informações sobre os assassinos do policial militar Fábio Souza de Lima, ligue e denuncie - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Portal dos Procurados divulgou nesta terça-feira (15), cartaz onde pede que tenha informações sobre os assassinos do policial militar Fábio Souza de Lima, ligue e denuncieFoto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 15/03/2022 20:15

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (15), cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá – (DHNSG). O objetivo é obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do policial militar Fábio Souza de Lima, de 43 anos. O policial foi morto no último dia 3 em um bar no bairro Novo Horizonte em Manilha, Itaboraí, Região Metropolitana, por homens que passaram de carro atirando em direção ao estabelecimento.Fábio Souza, que estava de folga naquele dia, foi baleado na cabeça. Ficou internado por 12 dias no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), não resistiu e morreu nesta terça (15). A informação foi confirmada pela direção da unidade hospitalar.No dia 03 de março, Fábio Souza de Lima, 2º Sargento da PM, estava em um bar, na Rua Clara Borges de Souza, no bairro Novo Horizonte, quando foi atingido por tiros disparados por homens em um carro que passaram atirando em direção ao local.Segundo a PM, no dia do crime, um outro policial militar teria se apresentado no local da ocorrência onde Fábio foi morto, informando que estava na região no momento dos disparos e disse não conseguiu reagir, pois teria machucado o tornozelo no momento em que correu para se proteger dos tiros. Momentos depois, a polícia encontrou um carro com um homem baleado dentro, mas não há confirmação de que se trata de um suspeito. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Lima Júnior (HDLJ), mas não resistiu aos ferimentos.