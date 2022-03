Agente de vigilância em saúde realiza busca de positiveis focos de criadouros do mosquito Aedes aegypti - Foto: Divulgação / SMS-Rio

Publicado 15/03/2022 18:53 | Atualizado 15/03/2022 18:54

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) realizou, nesta terça-feira (15), no bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio, ação de prevenção e controle do Aedes aegypti. Foram realizadas visitas em imóveis e logradouros para buscar e eliminar possíveis focos do mosquito transmissor das doenças, incluídas no grupo das arboviroses. Ao todo, 116 profissionais participaram das atividades.

As ações de hoje aconteceram em parceria com a subprefeitura da Zona Norte, a Coordenação de Atenção Primária, a Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) e lideranças comunitárias.

Agentes de vigilância em saúde visitaram 1.098 imóveis e eliminaram três toneladas de materiais que poderiam servir de criadouros do vetor. Foram montados estandes educativos com materiais de apoio para tirar dúvidas da população sobre os cuidados necessários para evitar a presença do Aedes aegypti. E também aconteceu vacinação contra a covid-19.

De acordo com a SMS-Rio, “as para controle do Aedes aegypti ocorrem durante todo o ano, sendo reforçadas no verão, quando a combinação de chuvas e calor favorece o surgimento de criadouros do mosquito”. A secretaria reforça ainda que “desde o início do ano, as equipes de vigilância ambiental em saúde já realizaram cerca de 1,5 milhão de visitas em imóveis, com mais de dois mil criadouros de mosquito eliminados”.

A pasta informa que seguirá realizando outras mobilizações semelhantes em diferentes regiões da cidade. Para amanhã (16/03), serão realizadas ações na Saúde e na Maré; na quinta (17/03), na Praça Seca; e na sexta (18/03), na Tijuca e em Sepetiba.