Policiamento é reforçado no Morro da Formiga, na Tijuca, na tarde desta terça-feira (15) com apoio de veículo blindado - Fábio Costa

Policiamento é reforçado no Morro da Formiga, na Tijuca, na tarde desta terça-feira (15) com apoio de veículo blindadoFábio Costa

Publicado 15/03/2022 19:27

Rio - Dois corpos, ainda não identificados, foram encontrados em uma área de mata no Morro da Formiga, na Tijuca, na tarde desta terça-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, na segunda-feira (14), houve confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e bandidos da comunidade. Um homem foi encontrado ferido, levado ao hospital e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), um inquérito foi instaurado para apurar a morte de Matheus Daniel do Nascimento Ramos, 27 anos, ocorrida nesta segunda-feira. Agentes da DHC também estiveram nesta terça-feira, no Morro da Formiga, para esclarecer as causas das outras duas mortes.

A Polícia Militar informou que os policiais do Bope realizaram a operação na Comunidade da Formiga, nesta segunda-feira, em apoio aos policiais da UPP local, que vinham sendo "sistematicamente atacados por grupos de criminosos nos últimos dias".

No dia da operação, os policiais do Bope disseram que prosseguiram no patrulhamento na área de mata, quando se depararam com homens armados e houve novo confronto. Cessados os disparos, foi feito vasculhamento na área e os policiais localizaram dois fuzis calibre 762, carregadores, munições, seis artefatos explosivos e farto material entorpecente.

"No início da missão, uma equipe do Bope foi atacada a tiros por criminosos armados, gerando confronto. Um indivíduo foi encontrado ferido na mata, já com torniquete e tamponamento na parte do corpo atingida, e foi socorrido ao Hospital do Andaraí, mas não resistiu. Uma pistola foi apreendida nesta ação", diz nota da Polícia Militar.

Na tarde desta terça-feira, o policiamento foi reforçado no Morro da Formiga. Policiais militares ficaram baseados no acesso à favela, na esquina das ruas Conde de Bonfim e Medeiros Pássaro. Apesar do policiamento reforçado, o comércio da localidade estava com as portas abertas. Um blindado branco da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) também dava apoio aos policiais na comunidade.