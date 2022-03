Publicado 16/03/2022 00:00

A possível decisão do governo federal em novamente antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas, e a liberação de um saque de R$ 1 mil do FGTS para trabalhadores com carteira assinada mostra como precisamos de estímulos. A medida é acertada.

E a luz novamente pesará no bolso. Light e Enel anunciaram altas, 15,53% e 17,39% respectivamente, para casas de baixa tensão. Com poder de compras cada vez menor, e muitas contas básicas aumentando, fica difícil a sociedade pensar o que cortar.