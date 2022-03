Fernando Gomes de Farias foi preso na comunidade do Pica Pau, no Jacaré, Zona Norte do Rio - Reprodução de vídeo

Publicado 17/03/2022 07:04 | Atualizado 17/03/2022 08:08

Rio - Policiais civis do 21ªDP (Bonsucesso) prenderam, na manhã desta quarta-feira, Fernando Gomes de Farias, de 40 anos, acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubos de lojas de celulares em shoppings do Rio. Segundo a corporação, o criminoso estava numa casa na comunidade do Pica-Pau, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Ele pulou a janela para tentar fugir, mas os agentes conseguiram prendê-lo atrás de uma caixa d'água.

De acordo com a polícia, Fernando foi levado até a UPA do Complexo do Alemão, onde passou por um atendimento médico e em seguida foi encaminhado para a delegacia de Bonsucesso.



Segundo as investigações, um dos roubos da quadrilha ocorreu dentro de um shopping na Zona Norte, em junho de 2021. Na ocasião, Fernando agiu com mais três criminosos e, só dessa vez, roubaram 46 celulares. Ele possuía um mandado de prisão preventiva que foi expedido pelo juízo da 32ª Vara Criminal da capital.

"A Polícia Civil entende como importantíssimas essas prisões, estamos desmantelando mais uma quadrilha envolvida em roubos de lojas de celulares e essa com um fator mais significativo. Porque ela se especializou em roubar shoppings centers, locais onde a população, principalmente do Rio de Janeiro, ainda entendem como lugares seguros para levar a família e pra curtir momentos de lazer. Então, estamos devolvendo esse sentimento de segurança à população carioca, que é o dever do Estado e da Polícia Civil", disse o delegado Hilton Alonso, responsável pela 21ªDP (Bonsucesso).

Fernando é o terceiro suspeito que os agentes da 21ªDP (Bonsucesso) conseguiram prender dessa quadrilha. Dois criminosos do grupo, Anderson Fernandes Soares e Carlos Alexandre de Brito, ainda estão foragidos.



Outros dois integrantes da quadrilha já estão presos. Em dezembro do ano passado, Jhonatan Marcello da Silva foi flagrado roubando uma loja de departamentos localizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Durante a fuga, houve troca de tiros com a polícia, o criminoso foi baleado e teve perna amputada e segue internado, sob custódia. Raphael Machado Horvath foi preso em fevereiro, na Avenida Brasil, na altura do Viaduto de Deodoro.

De acordo com as investigações, o bando já roubou mais de 300 telefones de lojas em quatro shoppings do Rio. As prisões foram resultado de uma força-tarefa das delegacias de Botafogo, Gávea, Barra da Tijuca, Bonsucesso, Vicente de Carvalho e Ricardo de Albuquerque.