Pelo segundo dia seguido, ramais de Deodoro e Japeri operam com intervalos irregularesHenrique Freire/SuperVia

Rio - Pelo segundo dia consecutivo , passageiros enfrentam intervalos irregulares dos trens na manhã desta quinta-feira. As composições dos ramais Japeri e Deodoro estão tendo que aguardar ordem de circulação após furto de cabos de sinalização.

Devido ao problema, a SuperVia informou que não haverá as partidas de trens especiais de Campo Grande para a Central do Brasil e vice-versa. Também não terá as partidas especiais de Nova Iguaçu para a Central e vice-versa.

De acordo com a concessionária, o controle dos trens está sendo feito via rádio em alguns pontos do ramal e não de forma automática, ou seja, os maquinistas aguardam ordem de circulação.

Os clientes estão sendo informados por meio do áudio dos trens e das estações.

"Técnicos da SuperVia trabalham para restabelecer o sistema e normalizar a circulação no menor tempo possível", informou a concessionária.

Crimes recorrentes

Em dois dias, a SuperVia registrou 12 ocorrências de furtos e vandalismo de equipamentos e materiais, incluindo cabos de sinalização do sistema ferroviário. Nesta quarta-feira, o ramal Japeri foi afetado em dois pontos, com cabos de sinalização retirados por criminosos em Olinda e Mesquita, além de furto de equipamento de sinalização em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Já na última terça-feira, houve um total de nove ocorrências, com arrombamento de instalações operacionais de sinalização com furto de material em dois pontos nas proximidades de Madureira, além de Cascadura e Oswaldo Cruz. Além disso, criminosos retiraram cabos de sinalização nas proximidades de cinco estações: Mesquita, Nilópolis e Queimados (ramal Japeri); Pavuna/ São João de Meriti (ramal Belford Roxo) e Ramos (ramal Saracuruna), totalizando 199 metros de material.

Nos dois primeiros meses deste ano, criminosos já furtaram mais de 10 mil metros de cabos do sistema de trens, e o custo com os reparos já soma R$ 440,2 mil. Além disso, 491 viagens foram suprimidas, ou seja, canceladas ou interrompidas, por este motivo. Em janeiro e fevereiro de 2022 foram registradas 220 ocorrências de furto de cabos, o que representa um aumento de 268% em relação ao mesmo período de 2021.

As ocorrências rotineiras de furtos causam outro efeito colateral: as equipes de colaboradores da SuperVia que deveriam estar dedicadas à execução de manutenções preventivas no sistema de trens são constantemente deslocadas para realizar os reparos de furtos de cabos e outros materiais.

"Quando ocorrem crimes como furtos de cabos, a concessionária se vê obrigada a adotar, imediatamente, uma série de medidas emergenciais para garantir a segurança operacional do sistema e do serviço. Entre elas estão as interrupções temporárias na circulação dos trens, aumento no intervalo das viagens, aumento do tempo de percurso, entre outras", informou a concessionária.

A SuperVia informou que tem atuado em apoio à Força-Tarefa criada pelo governo do Estado para coibir os crimes contra o sistema ferroviário e todas as ocorrências são comunicadas às autoridades policiais. Os registros de furto de cabos que causam interrupção de circulação são todos feitos na Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Os furtos de cabos e equipamentos que não causam interrupção são registrados nas delegacias do local do crime.