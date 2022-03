Trens da SuperVia circulam com intervalos irregulares devido ao furto de cabos - Reginaldo Pimenta / Arquivo

Publicado 16/03/2022 06:19 | Atualizado 16/03/2022 09:31

Rio - Passageiros enfrentaram intervalos irregulares dos trens na manhã desta quarta-feira. As composições dos ramais Japeri e Deodoro tiveram que aguardar ordem de circulação após furto de cabos de sinalização. Devido ao problema, a SuperVia informou que também não haverá as partidas de trens especiais de Nova Iguaçu para a Central do Brasil. A circulação foi normalizada às 9h06.

De acordo com a concessionária, por medida de segurança, alguns maquinistas precisavam aguardar ordem de circulação.

"Os clientes estão sendo informados sobre a normalização por meio dos canais de comunicação da SuperVia", informou a concessionária.