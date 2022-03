PM faz operação no Morro dos Macacos - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 16/03/2022 06:42 | Atualizado 16/03/2022 09:45

Rio - Agentes do Comando de Operações Especiais (COE), através do Batalhão de Operações Policiais Espaciais (BOPE), realizam uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira. Até o momento, não há registros de prisões ou apreensões.

Por conta dessa operação, algumas escolas municipais suspenderam as aulas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as unidades de saúde da região estão funcionando normalmente.

Também nesta quarta, equipes dos batalhões da Capital, subordinados ao 1° Comando de Policiamento de Área (CPA), atuam na comunidade Vila Joaniza, na Ilha do Governador, na Zona Norte. Policiais das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) também apoiam as ações. Não há registros sobre prisões e apreensões.





De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), um inquérito foi instaurado para apurar a morte de Matheus Daniel do Nascimento Ramos, 27 anos, ocorrida nesta segunda-feira. Agentes da DHC também estiveram nesta terça-feira, no Morro da Formiga, para esclarecer as causas das outras duas mortes. Na tarde desta terça, dois corpos, ainda não identificados, foram encontrados em uma área de mata no Morro da Formiga , na Tijuca, Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, na segunda-feira (14), houve confronto com policiais do Bope e bandidos da comunidade. Um homem foi encontrado ferido, levado ao hospital e não resistiu aos ferimentos.De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), um inquérito foi instaurado para apurar a morte de Matheus Daniel do Nascimento Ramos, 27 anos, ocorrida nesta segunda-feira. Agentes da DHC também estiveram nesta terça-feira, no Morro da Formiga, para esclarecer as causas das outras duas mortes.

Prisões em Vila Isabel