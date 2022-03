Funcionários da Light se envolvem em briga da trânsito com dois idosos na Zona Oeste - Reprodução Internet

Publicado 16/03/2022 08:24 | Atualizado 16/03/2022 09:27

fotogaleria Rio - Funcionários de uma empresa que presta serviços para a Light e dois idosos foram flagrados trocando agressões após uma batida de trânsito, nesta terça-feira, em Magalhães Bastos, em Realengo, Zona Oeste do Rio. As imagens gravadas mostram um dos homens que estava em um carro tentando agredir o prestador de serviços.

No vídeo, é possível ver o agressor chamando outras pessoas que estão na rua para briga, e na sequência, agride outro homem com o macacão da Light. Em outro momento, o funcionário decide revidar os ataques e dá uma banda em cada um dos dois homens. De acordo com testemunhas que estavam no local, os dois homens aparentavam estar embriagados.

Nas redes sociais, diversas pessoas repudiaram a atitude de um dos funcionários. "Desnecessário reagir, um homem grande desse com certeza conteria dois idosos e ligaria pra polícia. Não adianta agir por emoção. Agora quem está prestes a responder criminalmente e ter a cara estampada na internet, é ele", disse um internauta.

"As pessoas deveriam aprender o contexto de defesa. Não estavam armados e não tinha como dois senhores de idade e bêbados, como estão dizendo, serem uma ameaça contra a vida de um homem em plena disposição da idade O certo seria se esquivar, filmar (pois é necessário para mostrar para a empresa) e ir embora", comentou mais um.

A Light informou que não admite qualquer ato de violência praticado por suas equipes próprias ou terceirizadas. "Os eletricistas envolvidos no caso são empregados de empresa terceirizada e, portanto, prestadores de serviço. Eles afirmam que foram agredidos por duas pessoas e revidaram, o que é repudiado pela concessionária".



A Light disse que está apurando o caso junto a empresa contratada e irá adotar as medidas cabíveis.

Em nota, a Polícia Militar disse que não houve acionamento do batalhão da área para o incidente. "Também foi verificado com as unidades de saúde da região e, até o momento, não houve entrada de feridos com as características dos envolvidos", informou a corporação.

Segundo a PM, as equipes do 14º BPM (Bangu) seguem atentas a possíveis desdobramentos do caso naquela localidade.

A reportagem do DIA também procurou a Polícia Civil, mas ainda não obteve resposta.