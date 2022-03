Homem que atacou engenheiro usava roupas pretas, mochila e tênis - Divulgação

Publicado 16/03/2022 13:54 | Atualizado 16/03/2022 13:57

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza buscas pelo homem que matou o engenheiro Gabriel Barbosa Leite, de 33 anos, a facadas, na madrugada da última sexta-feira (11), na Tijuca, Zona Norte do Rio. Nesta quarta-feira (16), o Portal dos Procurados divulgou um cartaz que pede informações que auxiliem a especializada a identificar o agressor, que atacou a vítima pelas costas, na Rua Conde de Bonfim.Segundo o inquérito policial, Gabriel desceu do seu apartamento para comprar cigarros na esquina da rua onde vive com seus pais. O crime aconteceu por volta das 1h da manhã. De acordo com o delegado Cassiano Cortes, titular da DHC, a dinâmica afasta a possibilidade de roubo, porque o criminoso o atinge já pelas costas. Entretanto, ainda não se sabe a motivação para o ataque. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento e que diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar o autor. Nesta quinta-feira (17), uma missa de sétimo dia vai homenagear o engenheiro. A celebração acontece às 18h, na Igreja de Santo Afonso, no mesmo bairro. O corpo da vítima foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste, no domingo (13). O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.