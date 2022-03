Familiares e amigos descreveram Gabriel como uma pessoa boa, feliz, tranquila e comunicativa - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/03/2022 12:14 | Atualizado 16/03/2022 12:15

Em uma publicação no perfil do engenheiro, familiares e amigos lamentaram a morte. Comentários descreveram Gabriel como uma pessoa boa, feliz, tranquila e comunicativa. "Que Deus esteja com você meu primo! Aqui fica a saudade e a certeza que estará nos céus olhando e cuidando da sua família", escreveu uma prima. "Estou sem palavras. Vou sentir saudades das nossas conversas na madrugada, meu lindo primo", disse outra. "Levei um susto, pois o primo era um amigo, uma pessoa que admiro, um jovem! Tão jovem e tão bom", desabafou outro parente."Um grande rapaz alegre, que tive o prazer de conviver por um tempo e compartilhar muitas risadas" lembrou um amigo. "Inacreditável! Moleque super da paz, super gente boa, sangue bom. Sem palavras para esse acontecimento, muito muito triste", lamentou mais um. "Um grande amigo de figuração e uma pessoa sempre feliz e alegre, sempre me tratou bem, infelizmente sempre tem alguém pra tirar a vida do outro", se revoltou outra pessoa. "Muito triste ver sua mãe se despedindo de você, doeu demais, acho que uma mãe não deveria se despedir dos filhos", declarou outro comentário. Imagens de câmeras de segurança obtidas por investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) mostram o ataque a faca brutal sofrido pelo jovem. No vídeo, é possível ver o momento em que Gabriel é perseguido e atingido, primeiro pelas costas. Em seguida, a vítima cai no chão e o agressor a golpeia várias vezes. No registro, que traz a imagem de duas câmeras, é possível ver o momento em que Gabriel é seguido por um homem de roupas pretas e com mochila.O suspeito parece acelerar o passo em direção ao engenheiro e, ao o alcançar, desfere o primeiro golpe em suas costas. Nesse momento, os dois saem do quadro e, uma segunda câmera, mostra Gabriel com os braços para cima e com a camisa ensanguentada. Já bastante ferido, ele caminha para trás e tenta fugir, mas acaba tropeçando e cai. O agressor, então, se aproxima e o golpeia outras vezes.Segundo o inquérito policial, Gabriel desceu do seu apartamento para comprar cigarros na esquina da rua onde vive com seus pais. O crime aconteceu por volta das 1h da manhã. De acordo com o delegado Cassiano Cortes, titular da DHC, a dinâmica afasta a possibilidade de roubo, porque o criminoso o atinge já pelas costas. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento e que diligências estão são realizadas para identificar e localizar o autor do crime.