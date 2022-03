Márcia Paschoal, de 45 anos, reclama do abandono da praça no largo do Estácio - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 16/03/2022 15:54 | Atualizado 16/03/2022 16:38

Rio - A Prefeitura do Rio lançou, nesta quarta-feira-feira (16), o programa Fábrica de Praças, que prevê a construção e reforma de praças até o fim do ano em todas as regiões da cidade. Como O DIA constatou, o município tem áreas de lazer com uma péssima conservação, bastante depredadas, com pouca iluminação e segurança. O projeto, que tem o objetivo de proporcionar 500 espaços de lazer para toda a população, é coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), com apoio da Fundação Parques e Jardins. No total, a prefeitura vai investir R$ 40 milhões nas obras.



"É uma alegria estar aqui entregando esta Fábrica de Praças. A Prefeitura, aos poucos, tem retomado a sua capacidade de fazer manutenção. E a Fábrica de Praças chega com a tarefa de manter em bom estado os espaços de encontro da população. Não existe cidade no mundo em que as pessoas se encontrem tanto nas ruas e praças quanto no Rio de Janeiro. No fim de semana, andei pela Zona Oeste, Zona Sul e a cidade estava com as pessoas nas ruas, restaurantes e bares cheios. A população precisa de um espaço de qualidade para se encontrar, é muito importante que as praças estejam bem cuidadas e ocupadas", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

O conceito construtivo do Fábrica de Praças é similar ao realizado pela Prefeitura com êxito em 2014, no Fábrica de Escolas do Amanhã Governador Leonel Brizola, na Ilha do Governador. Na ocasião, a unidade tinha capacidade para armazenar cinco mil toneladas de concreto em vigas, pilares e lajes, que foram utilizadas na construção de unidades educacionais.



Entre as praças com ações de restauração, já estão em andamento a Praça do Vilar Carioca, em Inhoaíba; Praça Ucranianos, na Pavuna; Praça do Bino, em Santa Cruz; e Praça Carmésia, em Realengo.



Sobre as áreas de lazer, O DIA apurou que em alguns pontos do Rio esses locais estão em péssimo estado de conservação, e falta iluminação e segurança. Esse é o caso da Praça Ricardo Campos, popularmente conhecida como Largo do Estácio, no bairro Estácio, Zona Central da Cidade.



Márcia Paschoal, de 45 anos, é moradora da Tijuca, mas sempre vai caminhado até a praça para praticar exercícios e afirma que o local deveria ser restaurado, pois o espaço é utilizado por muitas pessoas e merece ser mais bem cuidado.



"É perigoso, a grade pode machucar, porque está arrebentada, o campo está cheio de buracos e não tem iluminação à noite. Eu pratico esporte só durante o dia, à noite não dá, só durante o dia mesmo por conta da praça estar abandonada, estar precisando de reforma e por falta de iluminação", disse.



No quesito segurança, a Praça Roberto de Campos também deixa a desejar. Segundo Márcia, pouco se vê policiamento ou guardas municipais da região, além da pouca iluminação no período da noite, fatores que deixar o local mais perigoso.

"A praça está perigosa, porque aparecem pessoas que não estão praticando esportes, em algumas situações desagradáveis, e é por essas situações que muita vezes as pessoas não vêm aqui. Eu pratico esporte só durante o dia, à noite não dá, só durante o dia mesmo por conta da praça estar abandonada, estar precisando de reforma e por falta de iluminação e aqui passam guarda municipais às vezes de manhã, mas muito pouco durante a semana", lamenta.



A Secretaria de Meio Ambiente foi procurada para esclarecimentos sobre o estado de conservação do local e se a praça está entre as contempladas pelo projeto, mas a pasta não respondeu até a publicação desta matéria.



Apesar da confirmação de que seriam 500 espaços de lazer reformados e construídos, a Prefeitura do Rio não divulgou a lista oficial dos locais que vão ser contemplados com o Fábrica de Praças.