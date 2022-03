Policial foi enterrado nesta tarde no cemitério Memorial Parque Nycteroy - Cleber Mendes / Agência O Dia

Policial foi enterrado nesta tarde no cemitério Memorial Parque NycteroyCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 16/03/2022 16:25 | Atualizado 16/03/2022 16:53

Rio - O segundo sargento da Polícia Militar, Fábio Souza de Lima, de 43 anos, baleado na cabeça no último dia 3, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio , foi enterrado na tarde desta quarta-feira (16) no cemitério Memorial Parque Nycteroy, no bairro Laranjal, em São Gonçalo. Muito abalados, parentes e familiares da vítima não quiseram falar com a imprensa.

O PM estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) desde o dia em que ocorreu o crime e morreu na madrugada desta terça-feira (15). Fábio foi atingido por um tiro no bairro Novo Horizonte, em Itaboraí, quando homens em um veículo passaram atirando em direção a um bar na Rua Clara Borges de Souza. O militar estava no estabelecimento e foi encontrado ferido com um disparo na cabeça.

A vítima estava de folga e foi socorrida em estado gravíssimo. O policial era lotado no 12º BPM (Niterói) e estava na corporação desde novembro de 2002. Ele era casado e deixa dois filhos. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte de Fábio e informou que o comando do batalhão de Niterói "está prestando toda a assistência aos familiares."

O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (15), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá – (DHNSG). O objetivo é obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do policial militar.

Quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato com os números: (21) 98849-6099, (21) 2253 1177.