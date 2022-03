Ação foi realizada por agentes da 127ª DP (Armação de Búzios) - Reprodução

Publicado 16/03/2022 16:20 | Atualizado 16/03/2022 16:26

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi preso acusado de abusar sexualmente da própria prima, de 10 anos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu no dia 29 de março de 2021 e, quase um ano depois, o homem foi preso por agentes da 127ª DP (Armação de Búzios) nesta terça-feira (15).

Segundo as investigações, o bandido invadiu, de madrugada, a casa da vítima, localizada no bairro Baía Formosa, em Búzios, na Região dos Lagos. Em seguida, ele despiu a criança, que estava dormindo. Contra a vítima, foram praticados atos de abuso sexual, com toques e carícias nas partes íntimas.

O criminoso foi flagrado dormindo com a criança, mas conseguiu fugir. Após a denúncia, os agentes levantaram informações, localizaram e prenderam o autor. Em depoimento, o preso afirmou que não se recordava do que havia feito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.