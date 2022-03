Prefeitura do Rio não atrai interessados em licitação do BRT - Fabio Costa / Agencia O Dia

Prefeitura do Rio não atrai interessados em licitação do BRT Fabio Costa / Agencia O Dia

Publicado 16/03/2022 17:18



Rio - Após tentativa frustrada da Prefeitura do Rio em realizar um pregão para compra de 307 ônibus e renovar a frota do BRT, nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Transporte (SMTR) já planeja republicar o edital de licitação. Otimista, o prefeito Eduardo Paes, idealizador do modelo de ônibus articulados, disse que o sistema não é fácil, mas que continuaria perseverante na iniciativa. A data para republicação do edital ainda não foi divulgada.

Diante da resposta negativa de empresários, o plano de recuperação pode sofrer alterações e o cronograma pode sofrer alterações. De acordo com o edital, publicado pela Prefeitura, a data prevista para assinatura do contrato foi estimada para 31 de março e o prazo de entrega até 31 de outubro. Além desta, há ainda uma segunda licitação prevista para o segundo semestre de 2022, onde prevê a aquisição dos outros 250 veículos, com entrega para o segundo semestre de 2023.

Crises no BRT

Há anos o sistema BRT tem apresentado esgotamento. Em fevereiro deste ano, motoristas da empresa fizeram dois dias de greve reivindicando um novo contrato para garantir todos os direitos dos funcionários, incluindo férias, 40% do FGTS em caso de demissão, auxílio desemprego, reajuste salarial, ticket alimentação, plano de saúde, pagamento de horas extras, além da recontratação de 50 funcionários que estavam afastados por licença médica e já podem retornar.

A Prefeitura chegou a anunciar que os funcionários considerados 'líderes' do movimento seriam demitidos, mas depois voltou atrás. A decisão de manter os empregos surgiu horas depois. A volta atrás foi uma das demandas da categoria ao município para o retorno da circulação dos BRTs. Na reunião, também ficou acordado que a Prefeitura iria reajustar salários dos rodoviários, mas a data ainda não foi definida.

Além da crise operacional, na mesma semana, um novo problema judicial apareceu, com uma liminar que repassava a administração do BRT às concessionárias. No entanto, assim como a greve, decisão judicial foi revogada.