Alunos receberão ajuda de R$ 350 em parcela única - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Alunos receberão ajuda de R$ 350 em parcela única Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/03/2022 19:24

Rio - Os alunos do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj) receberão um auxílio uniforme a partir do mês de março. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e deve garantir, em parcela única, o valor de R$ 350 para cada aluno.

De acordo com a Pró-reitoria de Políticas e Assistência Estudantis(PR4), o benefício tem por objetivo facilitar o acesso dos alunos do CAp-Uerj às atividade educacionais, tendo em vista as dificuldades econômicas enfrentadas por conta dos desdobramentos da pandemia da covid-19.

"O uniforme escolar é capaz de desenvolver pedagogicamente o sentimento de inclusão social, além de facilitar a identificação do estudante dentro e fora da escola. Estamos apenas seguindo a legislação no que tange à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, ao implementar esse auxílio", afirma o reitor Ricardo Lodi.

A universidade explica que os procedimentos a serem adotados para o recebimento do benefício ficarão a encargo da Pró-reitoria de Políticas e Assistência Estudantis(PR4). Os critérios para o recebimento do benefício e as inscrições serão incluídos, em breve, na página da PR4: www.pr4.uerj.br.