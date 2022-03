Justin e Hailey Bieber - Reprodução/Instagram

Justin e Hailey BieberReprodução/Instagram

Publicado 17/03/2022 19:14

Rio - Justin Bieber desabafou com fãs sobre os momentos de tensão que viveu com sua esposa, Hailey Bieber, que foi diagnosticada com um coágulo no cérebro após ser internada, às pressas, com sintomas de derrame , no último dia 10. Em vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira, o cantor de 28 anos comentou a situação durante um show de sua turnê "Justice".

“É louco como a vida dá voltas. Você não tem como controlar muito. A maioria de vocês provavelmente soube ou viu as notícias sobre minha esposa. Ela está bem, ela é forte. Mas tem sido realmente assustador", confessou o artista entre uma música e outra.

Em seguida, Justin completou: "Mas eu sei com certeza que Deus a tem nas palmas de suas mãos, e isso é uma coisa boa. Estou realmente grato e estar aqui com vocês celebrando a vida. Tem um monte de coisas horríveis acontecendo no mundo agora. E não há outro lugar que gostaria de estar que aqui com vocês".

No último sábado, Hailey Bieber usou seus Stories do Instagram para revelar que descobriu ter um coágulo no cérebro após ser internada em um hospital na região de Palm Springs, na Califórnia. "Na quinta-feira de manhã, eu estava sentada tomando café da manhã com o meu marido quando comecei a ter sintomas de um derrame e fui levada ao hospital. Eles (médicos) descobriram que eu desenvolvi um pequeno coágulo de sangue no meu cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio, mas meu corpo havia curado por conta própria, e eu me recuperei completamente em poucas horas", detalhou a modelo.

"Embora este tenha sido definitivamente um dos momentos mais assustadores que já passei, estou em casa agora e passo bem. Eu sou muito grata a todos os médicos e enfermeiras incríveis que cuidaram de mim! Obrigada a todos que estenderam a mão com desejos e preocupação, e por todo o apoio e amor!", finalizou Hailey, tranquilizando os fãs.