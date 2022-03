Alexandre Nero - Reprodução/TVGlobo

Publicado 17/03/2022 15:23

Rio - Durante participação no "Encontro" desta quinta-feira (17), Alexandre Nero comentou sobre uma possível ida para o "Big Brother Brasil". O ator admitiu que sua maior dificuldade seria a convivência com pessoas desconhecidas.

"Eu seria a maior audiência do programa, mas acabaria com minha carreira. Nunca mais ninguém ia querer olhar na minha cara. Só a minha mulher para me aguentar. Eu sou impossível, sou péssimo de convivência", afirmou. "Não consigo conviver nem com quem eu conheço, imagina com quem eu não conheço? Sou difícil e conviver até comigo mesmo. As pessoas são colocadas em seu limite. Lá dentro, as pessoas tomam atitudes que não teriam aqui fora", acrescentou.