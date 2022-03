MC Kevin morreu ao cair da sacada de um hotel - Reprodução

Publicado 17/03/2022 14:46 | Atualizado 17/03/2022 15:27

Valquiria Nascimento, mãe do MC Kevin, pede a reabertura do inquérito policial sobre a morte do funkeiro que caiu da sacada de um hotel em maio de 2021. Alegando falta de provas de que houve crime na ocasião, o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu arquivar o inquérito do caso em fevereiro deste ano.

Em vídeo publicado pelo empresário artístico Gugu Grseis, Valquiria explica a atitude: "Temos dúvidas e não dá para viver com elas. Quem conhece o Kevin sabe quem ele era, então a gente tem dúvida. Estou aqui como mãe e vou fazer tudo o que for possível para tirar essas dúvidas e saber o que aconteceu".

Gugu ainda contou que Valquiria tem viajado constantemente ao Rio de Janeiro para tratar a questão. "A 'tia' está tendo o maior trabalho, abrindo inquérito, investigação novamente. E se tiver alguma coisa nós vamos ficar sabendo da verdade, se foi acidente tudo bem também. Mas pelo menos vamos poder encostar a cabeça e dormir tranquilo", disse o empresário.

A mãe de Kevin, que tem dado seguimento a alguns projetos do filho, ainda afirmou que não está culpando ninguém, apenas quer saber o que realmente aconteceu.

Confira o vídeo publicado nessa quarta-feira (16) no Instagram: