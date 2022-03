Kelly Key - Reprodução/Instagram

Kelly KeyReprodução/Instagram

Publicado 17/03/2022 19:11 | Atualizado 17/03/2022 21:02

Rio - Kelly Key, de 38 anos, respondeu as críticas dos seguidores do Instagram nesta quinta-feira (17). A cantora e musa fitness rebateu alguns comentários de que ela teria feito cirurgias plásticas e dizia que sua boa forma seria por conta de exercícios físicos.

"Eu sou sempre muito transparente. Refiz o seio, refiz a cicatriz da cesariana que tinha ficado alta, fiz uma lipozinha aqui atrás [nas costas] para dar uma cavadinha... afinal de contas, tenho quase 40 anos, tenho história. Compartilho com vocês quando faço botox, preenchimento, porque acho importante não esconder esse tipo de coisa. Durante anos, ninguém falava sobre isso. Era algo que as pessoas olhavam de forma pejorativa, e é algo extremamente importante, principalmente na fase madura da mulher. Informações como modulação hormonal fazem toda a diferença no nosso humor", afirmou.