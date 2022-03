Bárbara Evans mostrou o quarto da filha - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans mostrou o quarto da filha Reprodução/Instagram

Publicado 17/03/2022 18:23

Rio - Bárbara Evans mostrou os detalhes do quarto de Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. A modelo, que está com oito meses de gestação, publicou um vídeo no Instagram nesta quinta-feira (17) exibindo o ambiente decorado em tons de rosa e madeira.