Sabrina PetragliaReprodução/Instagram

Publicado 17/03/2022 14:36

Rio - Grávida pela terceira vez, Sabrina Petraglia, de 38 anos, revelou no Instagram o nome do filho caçula. A atriz, que é mãe de Gael, de 2 anos, e Maya, de 1 ano, contou que o primogênito foi quem escolheu o nome do irmão.