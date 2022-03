Rihanna está grávida do primeiro filho com A$AP Rocky - Diggzy/Shutterstock

Rihanna está grávida do primeiro filho com A$AP RockyDiggzy/Shutterstock

Publicado 16/03/2022 19:49

Rio - Uma notícia pegou os fãs da cantora Rihanna de surpresa, nesta quarta-feira (16), e agitou as redes sociais. Internautas ficaram animados com rumores que surgiram após o site Papelpop afirmar que a artista viria ao Brasil no fim deste mês, acompanhando o namorado, A$AP Rocky, de quem está grávida do primeiro filho. O rapper é uma das atrações principais do festival Lollapalooza Brasil, que acontece entre os dias 25 e 27 de março, em São Paulo.

fotogaleria

De acordo com o site, A$AP teria solicitado uma equipe de neonatal para acompanhar o casal durante sua estadia no Brasil, considerando que Rihanna está no terceiro trimestre de sua gestação, com previsão de que o bebê nasça entre os meses de março e maio. Apesar da notícia não ter sido confirmada pelo casal, fãs ficaram em polvorosa com a suposta visita da artista, quase sete anos desde sua última viagem ao Brasil, quando se apresentou no Rock in Rio.

"Vai ter um evento do Lollapalooza e outro que vai ser a presença da Rihanna no Brasil", declarou uma internauta. "Já imaginou se o filho da Rihanna nasce brasileiro?", disse outro usuário do Twitter. "A Rihanna é esperta, né? Tá vindo parir no Brasil só pro filho ter direito ao cartão do SUS", brincou outro perfil.

Rihanna e A$AP Rocky estão juntos desde novembro de 2020, apesar de serem amigos há anos, de acordo com a imprensa norte-americana. Os boatos de que a cantora estaria grávida de seu primeiro filho surgiram em dezembro de 2021, mas a artista negou, na época. Em janeiro, a dona do hit "Diamonds" anunciou a gravidez nas redes sociais, divulgando um ensaio fotográfico em que exibiu o barrigão ao lado do amado.

Confira as reações:



A Rihanna vindo parir pelo SUS já que nos Estados Unidos não tem https://t.co/fh5gfJg9gT — BCharts (@bchartsnet) March 16, 2022

obviamente o bebê Fenty será brasileiro e Rihanna vai se ver obrigada a reconstruir este país que foi responsável por acolher seu pequeno!! é a luz no fim do tunel tupiniquim!!! — murilobusolin (@murilobusolin) March 16, 2022

a rihanna é esperta né, tá vindo parir no brasil só pro filho ter direito ao cartão do sus pic.twitter.com/f1cXUccHWa — igor (@igueiro) March 16, 2022

torcendo muito pro filho da rihanna nascer no brasil porque mesmo ele não tendo parentes ou qualquer coisa por aqui a gente sempre vai poder falar que sim ele nasceu brasileiro — @paiva #bbb22 (@paiva) March 16, 2022

Rihanna vindo pro Brasil pra ter o bebê dela no SUS — PEDRAO (@Itspedrito) March 16, 2022

o filho da rihanna ser brasileiro vai ser a primeira conquista nacional em anos — rafa (@rafaelkjls) March 16, 2022

Rihanna pediu um obstetra 24h na vinda dela pro Lolla… ja pensou se o bb nasce aqui????? pic.twitter.com/2LSNoUi2uk — Vittor Fernando (@vittorfernando) March 16, 2022

o cheiro do filho da rihanna se ele nascer no brasil pic.twitter.com/7WU6yNYCnc — kaique brasileiro (@kkkkkkaique) March 16, 2022

já tô imaginando a gata aqui com esse barrigão

os looks 100% br energy que ela vai desfilar

a possibilidade de alguma criança gritar pra ela "tchau, liana" e ela responder "tchau, bb"



vai ter o evento do Lolla e outro que é a presença da Rihanna no Brasil https://t.co/2pVVML5F9k — Ms. Lemos (@carlinha) March 16, 2022