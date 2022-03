Luana Piovani e Pedro Scooby - Reprodução

Publicado 16/03/2022 18:30

Rio - Luana Piovani contou no Instagram nesta quarta-feira (16) que Dom, seu filho mais velho com Pedro Scooby, fraturou o ombro durante uma queda. A atriz adiantou que o menino foi medicado, mas que enfrenta outro problema, a filha Liz, de 6 anos, tem chorado com saudade do pai que está confinado no "BBB 22".

fotogaleria "Domzuco fraturou o ombro, pela primeira vez que Deus me ajude que sejam pouquíssimas, que isso não se repita. Mas agora está aqui tomando Novalgina, gelo, semana que vem volta, e agora tenho que cuidar dos gêmeos, e ser babá dela", disse.

Gêmea de Bem, Liz pergunta por Scooby no vídeo. "Mãe, quando o papai vai chegar?", questionou. "Ela está numa crise, tem oito dias que chora toda noite com saudade com do pai", contou a atriz.