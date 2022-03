Gil do Vigor e Reynaldo Gianecchini posam juntos após 'almoço de vizinhos' - Reprodução/Instagram

Publicado 16/03/2022 18:04

Rio - Gil do Vigor surpreendeu os seguidores, nesta quarta-feira (16), ao publicar uma sequência de fotos com Reynaldo Gianecchini. Nos cliques tirados durante um almoço, em São Paulo, o ex-BBB posa coladinho com o galã e ainda aproveitou para revelar que os dois são vizinhos.

"Almoçando com o meu vizinho", escreveu o influenciador na legenda da publicação marcando o ator, que retribuiu o carinho: "Você é massa, vizinho", declarou Giane, nos comentários. A atriz Fernanda Paes Leme também comentou a postagem: "Então você é meu vizinho também, porque eu e ele [Reynaldo] malhamos na mesma academia", contou.

Fãs reagiram ao encontro inesperado e encheram a dupla de elogios: "Tá chic, né?", brincou Adriane Galisteu. "Muito amor numa imagem", acrescentou uma seguidora. "Eles fazem o almoço deles! Maravilhosos", completou outro internauta.

Confira a publicação: