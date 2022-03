Caio Castro com namorada - Reprodução

Publicado 16/03/2022 17:36 | Atualizado 16/03/2022 17:37

Caio Castro e Daiane de Paula apareceram juntos em um registro nas redes sociais pela primeira vez desde que assumiram o relacionamento. O clique foi publicado pelo personal trainer Wilson Faglioni no Instagram e mostra que o casal treinou junto em uma academia de São Paulo.

Os dois já haviam sido clicados por Wilson separadamente. A nova postagem traz a legenda "Que time, meus amigos. Que time!".

Esse é o primeiro namoro do ator e empresário após o término do relacionamento com Grazi Massafera em agosto do ano passado. Daiane tem 31 anos e é paranaense, mesma naturalidade da ex-namorada de Caio. Ela trabalha como repórter e assistente de palco do Faustão desde 2016.