Gui Napolitano e Thaís Braz - Reprodução

Gui Napolitano e Thaís BrazReprodução

Publicado 16/03/2022 15:05

Será que vem por aí mais um casal de ex-BBBs? Após rumores de novo affair, Gui Napolitano e Thaís Braz estão fazendo várias publicações no Instagram Stories que mostram que os dois estão bem próximos. Nesta quarta-feira (16), o modelo chegou a dizer que ganhou um café da manhã pronto. "Estava tomando banho e Thaís preparou o meu café da manhã", disse ao mostrar que enquanto ele comia torradas e ovo mexido, ela devorava um bolo.

Em caixa de pergunta aberta na rede social, Gui foi questionado por seguidores se ele está cuidando de Thaís, que passou recentemente por uma cirurgia estética para reduzir o tamanho da testa . Depois de responder com um "Tô cuidando da rainha das tretas", ele perguntou para Thaís se ela está sendo bem tratada, e ela disse que sim: "Meus dois cuidadores, você e mamãe".

Gui Napolitano, que está solteiro desde outubro do ano passado, ainda admitiu que não foi na festa do lançamento da marca de roupas de Gkay porque Thaís não foi liberada pelo médico e optou por ficar com ela.