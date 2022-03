Nego do Borel - Reprodução/Instagram

Publicado 16/03/2022 12:21

Rio - O advogado do cantor Nego do Borel, José Estevam Macedo Lima, apresentou à Justiça de São Paulo um recurso com pedido de liminar para suspender a indenização que o artista deve pagar ao motorista de Uber Wellington de Oliveira Gomes. Em janeiro de 2018, o funkeiro foi condenado por fazer piada do profissional durante uma corrida e divulgar o vídeo em suas redes sociais.

O cantor deveria pagar uma indenização no valor de R$ 30 mil. No entanto, com juros e correção monetária, ele já deve R$ 58.961,03 ao motorista. No pedido para adiar o pagamento, a defesa do cantor cita a pandemia e diz que Nego do Borel está impedido de trabalhar.

"Alega o executado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 10/13) que, por conta da calamidade pública no Estado de São Paulo, ficou impossibilitado de auferir receitas com a realização de apresentações artísticas desde março de 2020. Requer a suspensão da ação pelo período em que houver impedimento de apresentações. O exequente se manifesta para sustentar não estar mais em vigor a situação de calamidade pública e defender que os shows não são a única fonte de renda do executado, que não provou não ter obtido receitas; ao contrário, ostenta riqueza em suas redes sociais", diz trecho do processo.

Relembre o caso

O cantor Nego do Borel foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil ao motorista de Uber Wellington Gomes após postar, no dia 31 de janeiro de 2018, nas redes sociais um vídeo em que aparece fazendo piada do profissional.

No processo, Wellington afirmou que Nego do Borel o insultou e zombou durante uma corrida e ainda filmou toda a situação, que ele definiu como "vexante e humilhante". Os vídeos foram apagados das redes sociais do cantor.

"Será que nós vamos passar por lá? Ali naquela casa de show que o dono da casa é um tal de vai lhe enrabar e vai lhe enrabando?", disse o artista no vídeo. No processo, ficou decidido que a atitude do artista poderia não acarretar consequências jurídicas caso tivessem sido feitas em um ambiente reservado, sem captação de vídeo, ou entre pessoas que são amigas. No entanto, foi comprovado que Nego do Borel e o motorista não tinham qualquer intimidade e que o cantor o filmou com a intenção de 'zombar'.