Carol Peixinhoreprodução do instagram

Publicado 16/03/2022 10:39

Rio - Carol Peixinho encantou os internautas ao publicar uma série de cliques de biquíni no Instagram, nesta terça-feira. A ex-participante do 'No Limite' e 'Big Brother Brasil' esbanjou beleza e boa forma nas imagens feita pelo namorado, o cantor Thiaguinho. "Fotógrafo bão da zorra", brincou ele nos comentários.

Os fãs de Peixinho se derreteram por ela. "Que mulher maravilhosa", disse um. "Não existe beleza mais natural que a sua. Você inspira", opinou outro. "Fascinante e sensual", destacou um terceiro.

Os rumores de um romance entre Carol Peixinho e Thiaguinho começaram em novembro de 2021. O casal, no entanto, só assumiu o namoro no fim de fevereiro deste ano. "Minha felicidadezona de todo dia", escreveu Carol ao postar uma foto com o cantor. "Luz pra tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração... E que seja sempre assim... Iluminado! Felizão com a sua luz", escreveu o cantor ao postar a mesma foto.