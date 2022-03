Andressa Urach emancipa seu filho de 16 anos - Reprodução/YouTube

Andressa Urach emancipa seu filho de 16 anosReprodução/YouTube

Publicado 16/03/2022 21:42

Rio - Andressa Urach revelou ter emancipado seu filho Arthur, de 16 anos. A ex-vice Miss Bumbum compartilhou um vídeo em seu canal de YouTube em que detalha o processo e justifica a decisão que tomou em conjunto com o pai de seu primogênito. Segundo a modelo afirmou, o objetivo da emancipação era dar mais autonomia para o rapaz resolver suas questões sozinho.

"Decidimos que seria bom para ele a emancipação. Imagina a mãe ter que ir toda hora resolver algo. Ele é um menino responsável e confiamos nele. Encontrei o pai do Arthur no cartório, e lá eles fizeram o documento. Ele vai poder assinar por ele mesmo", contou Andressa, que também é mãe do pequeno Leon, de apenas 1 mês, fruto do casamento com Thiago Lopes.

A influenciadora ainda foi sincera ao comentar as emoções que sentiu ao emancipar o filho: "A mãe se emociona. Até o pai dele, na hora de assinar o documento, se emocionou. A gente nunca quer que os filhos cresçam. Mas o Arthur é um menino muito responsável, então dar essa liberdade a ele é uma coisa que me deixa tranquila", afirmou. O jovem ainda complementou: "Sinceramente, para mim é normal. Não muda nada".

Bacharel em Direito, o atual esposo de Andressa esclareceu alguns detalhes sobre a emancipação durante o vídeo. "Emancipação tem efeitos civis, não criminais. O menor emancipado continua não respondendo criminalmente. A pessoa só começa a responder pelos seus atos criminalmente a partir dos 18 anos. Ele comete ato infracional e a punição máxima é de três anos, mesmo que seja emancipado", explicou Thiago.

"Pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele não pode dirigir. Com a emancipação, ele pode firmar um contrato, vender e comprar bens e viajar sozinho sem autorização dos pais. Também não pode fazer compra e ingestão de bebidas alcoólicas. O menor emancipado também pode constar como sócio de uma pessoa jurídica", finalizou o oficial de Justiça.