Thais Braz afirma que está louca para se arrumar após realizar cirurgia para diminuir a testa - Reprodução Internet

Thais Braz afirma que está louca para se arrumar após realizar cirurgia para diminuir a testaReprodução Internet

Publicado 16/03/2022 17:17

Rio - Thais Braz, 29 anos, passou por uma cirurgia para diminuir a testa e vem dividindo o processo de recuperação com seus seguidores. Durante a tarde dessa quarta-feira, a ex-BBB falou por meio dos Stories do Instagram que está louca para se arrumar após a realização do procedimento.