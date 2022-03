Viviam Amorim e a filha, Malu - Reprodução/Instagram

Viviam Amorim e a filha, MaluReprodução/Instagram

Publicado 16/03/2022 14:38

Rio - Vivian Amorim desabafou na madrugada desta quarta-feira (16) sobre os desafios da maternidade. A apresentadora e ex-BBB é mãe de Malu, que nasceu no dia 27 de janeiro, e é fruto do relacionamento com o publicitário Leo Hirschmann.