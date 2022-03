Yasmin Brunet - Ag. News

Yasmin BrunetAg. News

Publicado 16/03/2022 13:37

Rio - Yasmin Brunet decidiu fazer uma desabafo por meio dos Stories do Instagram na manhã dessa quarta-feira (16). Na ocasião, a modelo reclamou de matérias mentirosas que são publicadas envolvendo seu nome e destacou o quanto é difícil manter a saúde mental no meio artístico.

"É muito difícil ter saúde mental nesse meio. Fico impressionada com a quantidade de fofocas que saem em todos os dias", começou.

"Estou calada a muito tempo aguentando matérias infundadas ao meu respeito. As pessoas não tem o mínimo de empatia com o próximo. Só pensam no que vai dar clique", completou Yasmin.