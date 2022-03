Bruna Marquezine - Reprodução Internet

Publicado 16/03/2022 11:51 | Atualizado 16/03/2022 12:05

Rio - Bruna Marquezine, de 26 anos, está de volta ao Brasil após participar da semana de moda de Paris, na França. No banheiro de sua mansão no Rio de Janeiro, a atriz posou de calça e top para uma foto em frente ao espelho e exibiu as curvas. A barriga chapada da artista chamou a atenção no clique publicado no Instagram Stories, na noite desta terça-feira.

