Gabi Martins - Reprodução

Gabi MartinsReprodução

Publicado 16/03/2022 20:00

Quem nunca se confundiu ao entrar no carro de aplicativo que solicitou que atire a primeira pedra. Mas ninguém está preparado para passar pela situação que Gabi Martins enfrentou na madrugada desta quarta-feira (16). No Instagram Stories, a ex-BBB contou que entrou no carro errado e deu de cara com um casal em clima quente.

"A gente estava entrando no carro, mas erramos e era um casal se pegando. Eles começaram a gritar 'não, não, não'. E eu gritei de volta 'socorro, achei que fosse o carro que pedi'", contou ela ao dizer que estava chocada com o que tinha visto.

Mais tarde, Gabi voltou aos stories para dar mais detalhes da situação. "Pelo aplicativo eu achei que o carro tinha chegado e entrei feliz da vida. Mas, gente, o casal estava na maior pegação, vocês não estão entendendo. Não era uma pegação normal, era um fogo. E eu atrapalhei todo aquele fogo. O cara começou a gritar 'não' e eu não sei o que ele achou, só sei que eu gritei 'desculpa' e sai correndo, eu estava desesperada. O carro que eu tinha pedido estava um pouco mais na frente. Que vergonha", disse.