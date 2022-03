Thomaz Costa - Reprodução/Instagram

Thomaz CostaReprodução/Instagram

Publicado 16/03/2022 16:36

Rio - Thomaz Costa surpreendeu os fãs, na última terça-feira (15), ao revelar um pedido ousado e inusitado que recebeu em interação com seus seguidores no Instagram. Em seus Stories, o ator de 21 anos respondeu um internauta que ofereceu R$ 100 mil para lamber uma parte do corpo do artista.

"Posso lamber os seus pés? Pago R$ 100 mil. Melhor que vídeo em OnlyFans", disparou o seguidor, citando o perfil do ator na plataforma de conteúdo adulto por assinatura. "Nossa, terminei de jogar bola agora. Deve estar um chulé... Será que vale R$ 100 mil?", respondeu Thomaz, rindo da situação.