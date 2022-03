A falecida atriz Françoise Forton e seu marido, Eduardo Barata - Reprodução/Instagram

Publicado 16/03/2022 16:09

Rio - Eduardo Barata, viúvo da atriz Françoise Forton, usou suas redes sociais para desabafar sobre o luto, dois meses após a morte da artista, que faleceu vítima de um câncer, aos 64 anos . Nesta quarta-feira (16), o produtor cultural foi sincero ao lamentar a ausência da amada em sua rotina e revelou como tem feito para enfrentar a tristeza.

"Viúvo. Dois meses que enfrento a dor da perda, o luto e a saudade. O luto tem cura? Escrevo todas os dias, durante a madrugada, para a minha amada. Meus amigos e família são exemplares, mas sinto uma enorme solidão", começou Eduardo na legenda da publicação.

Em seguida, o produtor contou sua estratégia para tentar superar a falta que sente de Françoise: "Tenho usado a escrita e as redes sociais, como uma forma terapêutica, de desabafo, com a pretensa intenção de superação. Mas, muitas vezes, faltam palavras para manifestar o turbilhão diário de sentimentos, uma montanha russa de emoções e sensações", confessou.

"Naturalizar a ausência, como? A tristeza no meu olhar. A angústia na minha respiração. O medo no meu corpo. Dois meses e hoje é o dia de tentar começar a arrumar a casa, as roupas, livros, cds, textos e fotos do meu amor. Cada um vive o seu luto. Cada um tem o tempo do seu luto. Cada luto é diferente, cheio de reconhecimento e conhecimento. A travessia desse mar de tristeza e dor, por mais antagônico que seja, é cercada por um profundo amor", encerrou Eduardo.

Nos comentários da postagem, o viúvo recebeu apoio de fãs e amigos famosos, que enviaram mensagens de carinho. "Força, querido amigo", escreveu Beth Goulart. "Que lindo! É, querido, a coisa do luto, do renascer das cinzas, é tão particular e universal quanto inexplicável. A escrita sutura, disso tenho certeza, meu bem", afirmou Elisa Lucinda.

Relembre

A atriz Françoise Forton, de 64 anos, morreu no dia 16 de janeiro, na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade, onde estava internada há pelo menos quatro meses. De acordo com as primeiras informações, ela tratava um câncer. Françoise já tinha tido a doença em 1989, quando estava gravando a novela "Tieta".

A artista, que nasceu em 1957 no Rio Janeiro, participou de aproximadamente 40 novelas e estava sem atuar desde 2019. Ela era casada com Eduardo Barata, com quem teve seu único filho, Guilherme Forton. Fãs, amigos e familiares se despediram da atriz em velório realizado no Teatro Tablado, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio e o corpo de Françoise foi cremado no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju.