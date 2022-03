Bruna Marquezine está no elenco do filme Besouro Azul - Reprodução

Publicado 08/03/2022 16:34 | Atualizado 08/03/2022 16:35

Rio - Bruna Marquezine está confirmada no elenco do filme 'Besouro Azul' (Blue Beetle), o primeiro de super-herói da DC Films estrelado por um personagem latino. A informação foi divulgada pelo site especializado em cinema, The Wrap, nesta terça-feira. Além da atriz, Belissa Escobedo e Harvey Guillén também estão confirmados no longa, que deve estrear nos cinemas no dia 18 de agosto de 2023.

Segundo a publicação, Bruna vai interpretar Penny, a protagonista feminina. Escobedo será a Milagros Reyes, a irmã mais nova de Jaime Reyes. Já o papel de Guillen ainda é mantido em sigilo. Xolo Maridueña, de 'Cobra Kai', está escalado para o papel principal.

EXCLUSIVE: Bruna Marquezine (@BruMarquezine) Belissa Escobedo and Harvey Guillén (@HARVEYGUILLEN) have joined the cast of #BlueBeetle, DC Films first superhero movie starring a Latino character https://t.co/fCzBvEypqf — TheWrap (@TheWrap) March 8, 2022

'Besouro Azul' mostrará a história de um adolescente com descendência mexicana nos Estados Unidos. Ele é o terceiro personagem a assumir o alter ego. Jaime Reyes descobriu o Besouro Azul quando voltava da escola com dois de seus melhores amigos. Os insetos estavam meio enterrados em um terreno abandonado. Curioso, ele levou o besouro para casa. Só que o inseto ganha vida e entra na coluna vertebral do jovem. Logo depois, Jaime Reyes conquista uma armadura parecida com o dos besouros, aumenta sua velocidade, força e cria asas.