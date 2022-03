Naiara Azevedo - Reprodução Internet

Publicado 08/03/2022 20:30 | Atualizado 08/03/2022 20:30

Rio - Naiara Azevedo fez uma homenagem para as seguidoras no Dia Internacional da Mulher. Em seu Instagram, a cantora publicou uma foto onde aparece com um vestido e luvas vermelhas, além de uma coroa na cabeça.

"Passando aqui pra desejar a todas as minhas seguidoras que são um MULHERÃO DA POR** um dia incrível!!!! FELIZ DIA DAS MULHERES!!!!!!", escreveu ela na legenda da publicação.