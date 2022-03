Juliette no ’Conversa com Bial’ - Reprodução Internet

Rio - Juliette Freire falou abriu o jogo sobre a morte da irmã, que ocorreu há treze anos, durante uma entrevista ao "Conversa com Bial", programa da TV Globo. A jovem faleceu aos 17 anos em decorrência de um AVC causado por um aneurisma cerebral. A atração vai ao ar na madrugada dessa quarta-feira (9).

"Antes de minha irmã morrer eu tinha uma vida muito simples, muito consciente, mas plena [...]. Quando eu experimentei a morte da minha irmã, eu caí num limbo de ausência de fé em tudo; de fé em mim, em espiritualidade, em tudo. E ali eu entendi a finitude da vida, o quanto nossa vida é breve", começou ela.

"Eu comecei a estudar loucamente, virei uma leoa em tudo. Eu não descansava. Quando estava cansada e pensava em dormir, lembrava de meu propósito, e assim foi. Depois disso eu passei em todos os vestibulares que eu fiz, eu apoiei a minha família, eu trabalhei, eu consegui tudo no meu limite, claro, que é pouco, mas é o suficiente, e com muito orgulho", completou ela durante o bate papo com Pedro Bial.